Главы желдорог Азербайджана, Грузии, Казахстана и Кыргызстана предложили Украине совместное предприятие в рамках Транскаспийского маршрута

Главы железных дорог Азербайджана, Грузии, Казахстана и Кыргызстана предложили Украине совместное предприятие в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута, говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров Украины.

Согласно сообщению, премьер-министр Украины Владимир Гройсман во вторник провел встречу с главами железных дорог Транскаспийского региона.

В сообщении отмечается, что Украина в рамках развития своего транзитного потенциала готова принять участие в создании новых транспортных коридоров и присоединиться к уже существующим маршрутам, созданным в том числе в направлении Юг-Запад из Средней Азии через Грузию и Азербайджан в направлении Европы.

В.Гройсман подчеркнул, что сотрудничество в транспортной сфере со странами-членами ГУАМ и партнерами Украины в Средней Азии - это приоритет, который разделяют как в правительстве Украины, так и в правительствах стран-партнеров.

"В ходе беседы главы железнодорожных компаний Азербайджана, Грузии, Казахстана и Кыргызстана предложили правительству Украины активно приобщиться к развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута и, возможно, создать совместное предприятие, которое позволило бы реализовать принцип "единого окна" при обработке грузов, идущих по этому маршруту", - сказано в сообщении.

В нем говорится, что главы компаний подчеркнули, что это могло бы стать значительным конкурентным преимуществом стран в использовании транзитных возможностей.

"Мы приветствуем различные формы взаимодействия. И если мы сможем сформировать единый транспортный коридор и совместное предприятие - это нормальные подходы. Наше объединение даст хороший результат для наших государств. Вносите предложение", - цитирует пресс-служба премьера.

В.Гройсман дал поручение вице-премьер-министру Владимиру Кистиону проработать дорожную карту совместной работы и выйти на конкретные решения.