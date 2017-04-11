ФГИ допускает продажу ОПЗ до конца 2017г

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины допускает проведение приватизации ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) до конца 2017 года.

"Мы запустили заново подготовку к приватизации этого объекта. Мы запустили процесс и, я думаю, что во второй половине – под конец года может произойти продажа", – сказал глава ФГИ Игорь Билоус на пресс-брифинге в Киеве во вторник.

По его словам, подготовка к продаже ОПЗ до конца 2017 года связана не с задолженностью предприятия перед Ostchem Дмитрия Фирташа или НАК "Нафтогаз Украины", а, прежде всего, с конъюнктурой мирового рынка химической продукции, в частности, карбамида и аммиака.

"Мы сейчас наблюдаем небольшое оживление этого рынка. С точки зрения стратегии этой отрасли, оживление будет происходить и далее, вплоть до 2022 года. В этот промежуток, между концом этого года и 2022 годом, необходимо действительно осуществить эту продажу эффективно для государственного бюджета", – отметил И.Билоус.

Он добавил, что в соответствии с новым законом о приватизации, разработанным ФГИ совместно с МЭРТ, ЕБРР и другими партнерами, около 1,5 тыс. из 3,5 тыс. государственных предприятий пойдут на приватизацию. При этом крупными предприятиями (со стоимостью активов более 250 млн грн) среди них являются лишь 60 компаний.

"Этот закон сделает приватизацию более простой, эффективной, уберет коррупцию, увеличит количество участников… Большая приватизация будет работать только с советником. Вся малая приватизация, - а так будут разделены все объекты, - будет осуществляться исключительно через электронные площадки", – уточнил И.Билоус.

По его словам, ведомство также ожидает принятия украинским парламентом закона "О рынке электроэнергии" во втором чтении, поскольку он является определяющим для приватизации ПАО "Центрэнерго".

"Вместе с правительством принято решение придержать эту приватизацию и сделать ее тогда, когда будем готовы. Если мы начнем проводить ее сейчас, мы не получим ни денег, ни правильного эффекта от приватизации. Мы не привлечем тех инвесторов, которых хотели бы видеть", – сказал глава ФГИ.

Как отметил И.Билоус, не смотря на то, что в 2016 году ведомство не выполнило план по большой приватизации, им был перевыполнен план по продаже объектов малой приватизации – поступления в бюджет составили 2,467 млрд грн.

И.Билоус также добавил, что в ближайшее время будет запущена массовая продажа объектов государственной собственности через систему Prozorro.