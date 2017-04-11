Украинский фотобанк Depositphotos открыл в Киеве крупнейшую фотостудию в Восточной Европе

Украинский фотобанк Depositphotos намерен вложить около 150 млн грн в развитие, запущенной 11 апреля фотостудии Lightfield Productions, площадью около 2500 кв. м.

Как сообщил в комментарии агентству основатель Depositphotos Дмитрий Сергеев, он рассчитывает на окупаемость инвестиций к середине 2018 года.

По его словам, это общая сумма, включающая расходы на строительство и технику этой фотостудии. Комплекс размещен в Киеве рядом с офисом Depositphotos.

“Мы приглашаем к сотрудничеству со студией всех фотографов. Здесь уже снимают лучшие украинские фотографы, теперь они смогут зарабатывать больше. Мы хотим привлечь в индустрию больше талантливых авторов со своим стилем", - цитируется Д.Сергеев в пресс-релизе компании.

Depositphotos - международный фотобанк, коммерческая платформа для авторов и покупателей стоковых фотографий, векторной графики и видеороликов. Работает с клиентами в 192 странах мира из офисов в Киеве, Нью-Йорке, Лондоне, Берлине, Милане, Москве и Варшаве.

Компания основана в 2009 году предпринимателем Дмитрием Сергеевым. В 2016 году оценка Depositphotos превысила $80 млн.