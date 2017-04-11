Экономика

15:13 11.04.2017

"Киевэнерго" планирует в 2017г инвестировать в сети около 550 млн грн

Столичная энергокомпания ПАО "Киевэнерго", планирует в текущем году инвестировать около 550 млн грн в реконструкцию и развитие тепловых и электрических сетей, сообщила исполнительный директор компании Алина Бондаренко на брифинге в Киеве во вторник.

"Ориентировочная сумма инвестиций в тепловой блок в 2017 году 243 млн грн, в электрический – 308 млн грн", - сказала она.

По словам А.Бондаренко, в текущем году компания рассчитывает реконструировать с заменой насосного оборудования около 120 тепловых пунктов, установить около 4 тыс. модемов для дистанционного съема показаний домовых счетчиков тепла, продолжить программу установки таких счетчиков, заменить 7 км теплотрасс.

Кроме того, "Киевэнерго" намерено провести реконструкцию электроподстанции "Центр", повысив тем самым надежность электроснабжения центральной части города, в частности Печерска.

ВАЖНОЕ

Главы желдорог Азербайджана, Грузии, Казахстана и Кыргызстана предложили Украине совместное предприятие в рамках Транскаспийского маршрута

ФГИ допускает продажу ОПЗ до конца 2017г

"Метинвест" предостерегает от незаконного использования его имущества на неконтролируемой территории

"Киевэнерго" оценивает убытки от работы по тепловому направлению за 2016г в 1,2 млрд грн

Гройсман отрицает угрозу независимости набсовета "Нафтогаза", ожидает ускорения реформирования НАК

ПОСЛЕДНЕЕ

Apple опустилась на 5-е место в десятке наилучших брендов лэптопов в 2017г

Украинский фотобанк Depositphotos открыл в Киеве крупнейшую фотостудию в Восточной Европе

Проект аграрных расписок позволил сельхозпроизводителям с 2014г привлечь около 847 млн грн

"Укрзализныця" на майские праздники назначила 14 доппоездов и дополнительные рейсы 5 поездов

Руководство "Укрзализныци" должно быть уволено - Омелян

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
обои для стен на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА