"Киевэнерго" планирует в 2017г инвестировать в сети около 550 млн грн

Столичная энергокомпания ПАО "Киевэнерго", планирует в текущем году инвестировать около 550 млн грн в реконструкцию и развитие тепловых и электрических сетей, сообщила исполнительный директор компании Алина Бондаренко на брифинге в Киеве во вторник.

"Ориентировочная сумма инвестиций в тепловой блок в 2017 году 243 млн грн, в электрический – 308 млн грн", - сказала она.

По словам А.Бондаренко, в текущем году компания рассчитывает реконструировать с заменой насосного оборудования около 120 тепловых пунктов, установить около 4 тыс. модемов для дистанционного съема показаний домовых счетчиков тепла, продолжить программу установки таких счетчиков, заменить 7 км теплотрасс.

Кроме того, "Киевэнерго" намерено провести реконструкцию электроподстанции "Центр", повысив тем самым надежность электроснабжения центральной части города, в частности Печерска.