Экономика

15:12 11.04.2017

"Киевэнерго" оценивает убытки от работы по тепловому направлению за 2016г в 1,2 млрд грн

Столичная энергокомпания ПАО "Киевэнерго", оценивает убытки в сфере централизованного отопления и горячего водоснабжения за 2016 г в 1,2 млрд грн, сообщила финансовый директор компании Татьяна Грязнова на брифинге в Киеве во вторник.

По ее данным, убыточность обусловлена несинхронностью изменения цен на газ и тарифов на тепло, несогласованностью нормативной базы.

Также Т.Грязнова обратила внимание на рост задолженности потребителей и падение уровня оплаты населением услуг центрального отопления до 72% и горячего водоснабжения до 86% (против 87% и 89% соответственно в 2015 году).

По данным "Киевэнерго", по состоянию на 1 апреля долг потребителей за тепло перед компанией возрос до 5,2 млрд грн, за электроэнергию – до 940 млн грн.

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