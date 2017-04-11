Руководство "Укрзализныци" должно быть уволено - Омелян

Руководство ПАО "Укрзализныця" не отвечает потребностям Украины и должно быть уволено, считает министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Как сообщила пресс-служба министерства, об этом он заявил, отвечая на вопрос, не поставит ли в этом году "Укрзализныця" под угрозу темпы выполнения дорожных работ тем, что не обеспечит вовремя доставку материалов.

"Хроническая проблема одна и та же: локомотивов не хватает, вагонов не хватает. Здесь вопрос, в первую очередь, управленческий. Как только будет изменена команда на качественную, мы сможем говорить о том, что мы готовы идти навстречу бизнесу. К сожалению, Одесская железная дорога в течение последнего месяца не смогла обеспечить нормальную работу около десяти поездов, что привело к колоссальным убыткам. Об этом в прессе не говорится, но это печальный факт. Подобная ситуация дважды была в марте. Сейчас это уже в третий раз. Такие вещи недопустимы", - цитируется в сообщении В.Омелян.

Министр добавил, что решение проблем "Укрзализныци" требует кадровых решений от Кабмина и выразил надежду, что на его уровне в этом месяце будут приняты соответствующие решения.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Владимир Гройсман в январе текущего года поддержал главу "Укрзализныци" В. Балчуна в конфликте с В. Омеляном.

"Распри оставляйте дома", - сказал он тогда в ходе заседания Кабинета министров, призвав к конструктивной работе в сфере инфраструктуры и транспорта.

В.Омелян и В.Балчун на том заседании обменялись критическими высказываниями относительно их действий на своих постах в ходе заседания Кабмина.