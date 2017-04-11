Экономика

14:49 11.04.2017

В Днепре в сто раз снизили налог на земельные участки

Днепровский городской совет принял решение о снижении земельного налога, сообщил начальник управления доходов Днепровского городского совета Александр Козик.

По его словам, ставка налога на земельные участки, занятые жилищным фондом, общественными зданиями и сооружениями, приусадебными участками, гаражно-строительными, дачно-строительными и садовыми обществами, садовыми и дачными домами физических лиц, а также индивидуальными гаражами, автостоянками для личного транспорта граждан, которые используют их без получения прибыли, составит 0,03% от их нормативной денежной оценки.

"Раньше этот налог был установлен в размере 3%. Сейчас налоговая нагрузка уменьшена в сто раз. Такое решение было принято, чтобы ослабить налоговую нагрузку на граждан", - отметил А.Козик на пресс-конференции во вторник.

Как сообщалось, в первом квартале 2017 года в бюджет Днепра поступило 1 млрд 7 млн грн - это 111,4% от плана за отчетный период. Следовательно, план перевыполнен, а бюджет города - профицитный.

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