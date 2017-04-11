"Креатор-Буд" купил проект в Киеве у польской Echo Investment

Девелоперская компания Echo Investment (Кельце, Польша) продала ЧП "Креатор-Буд" (Тернополь) 100% акций El Project Cyp-1 (Никосия, Кипр), являющейся опосредованным собственником участка площадью 43 тыс. кв. м по ул.Дегтяревской, 17-19 в Киеве.

"Echo Investment в настоящее время не намерена осуществлять инвестиции в Украине. Компания отказывается от всех международных инвестиций и фокусируется на польском рынке", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в польской компании, добавив при этом, что договор о продаже уже подписан сторонами.

Факт приобретения данного актива агентству "Интерфакс-Украина" подтвердила строительная компания "Креатор-Буд", которая реализует проекты, в основном, в Тернополе и Львове.

"ЧП "Креатор-Буд" – это компания, которая динамично развивается на рынке строительства Украины. Поэтому в действительности группа компаний, контролируемых непосредственно Гудой И.Б., приобрела актив по ул.Дегтяревская, 17-19 в Киеве. Однако реализация этого проекта не является первоочередной задачей нашей компании и ее основателя", - сообщили в пресс-службе.

В решении от 23 марта 2017 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение компании Matinovo Holdings (Никосия, Кипр) приобрести пакет акций EI Project Cyp-1, обеспечивающего превышение 50% голосов в высшем органе управления компании.

Как указывается в документе, Matinovo Holdings связана отношениями контроля с субъектами хозяйствования-резидентами Украины, осуществляющими деятельность по строительству жилой и нежилой недвижимости в пределах Тернопольской области, по подрядным работам в пределах группы, предоставлению строительно-монтажных услуг в пределах Львовской области и др.

Кроме того, Matinovo Holdings имеет отношение к субъектам хозяйствования – резидентам Украины, не осуществляющим хозяйственную деятельность.

Согласно отчету Echo Investment за 2015 год, EI Project Cyp-1 владеет ООО "Евробудгарант" (Киев), которая, в свою очередь, является собственником ООО "Строительный союз "Монолит" (Киев), которой принадлежит инвестиционная недвижимость на стадии строительства по Дехтяревской, 17-19 в Киеве.

В отчете за 2009 год компания зафиксировала намерение реализовать на данном участке строительство комплекса офисных зданий с общей арендной площадью около 100 тыс. кв. м.

"В связи с политической и экономической ситуацией в Украине ООО "СС Монолит" провело переоценку участка в Киеве по Дегтяревской (инвестиционная недвижимость в стадии строительства) до PLN10 млн…Убыток компании Echo Investment от обесценивания был признан в размере PLN42,527 млн по кредиту для EI Projekt Cyp - 1 Limited", - указано в отчете компании за 2015 год.

Как сообщил агентству пресс-секретарь польской Echo Investment Павел Слупски, в том же 2015 году, после смены собственника компании (в настоящее время это международные финансовые институции), стратегия компании изменилась: она сосредоточилась на польском рынке.

"Тем не менее, мы не исключаем возможность возвращения на украинский рынок", - добавил П.Слупски, подчеркнув при этом, что в настоящее время реализация проектов офисных зданий имеют экономические препятствия.

"По мнению инвесторов, таких как Echo Investment, очень важную роль играет внешнее финансирование (банковское или облигации), которое в настоящее время является слишком дорогим для реализации офисных зданий", - резюмировали в компании.

Как сообщалось, в 2009 году АМКУ разрешил кипрской инвестиционной компании El Project Cyp-1 Limited получить контроль над ООО "Евробудгарант", осуществляющим деятельность по управлению корпоративными правами ООО "Строительный союз "Монолит" (оба - Киев).

Как указывается в отчете Echo Investment за 2009 год, стоимость покупки "Евробудгаранта" составила $26 млн (эквивалент PLN72,995 млн).

Как сообщалось, СС "Монолит" планировал реконструировать здание дочернего предприятия "Хлебокомбинат №4" ОАО "Киевхлеб" (Киев) по ул.Дегтяревская, 17-19 под офисный центр. Разрешение АМКУ на приобретение целостного имущественного комплекса "Хлебокомбината №4" СС "Монолит" получил в октябре 2008 года.

Киевский горсовет в июле 2009 года продал ООО "Строительный союз "Монолит" земельный участок площадью 4,33 га по ул.Дегтяревской, 17-19 в Шевченковском районе для строительства административно-офисного комплекса с объектами развлекательного и хозяйственного назначения за 44,7 млн грн.

ООО "Строительный союз "Монолит" создано в 2008 году. Согласно данным Единого госреестра, собственником компании на 10 апреля 2017 года является ООО "Евробудгарант" (100%).

Чистый убыток ООО "CС Монолит" в 2015 году увеличился на 10,7% по сравнению с 2014 годом по сравнению с 2014 годом – до 149,856 млн грн, чистый доход - на 32,8%, до 567,8 тыс. грн.

Уставный капитал ООО составляет 52 тыс. грн.

ЧП "Креатор-Буд" создано в 2006 году.

Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий.

Руководителем и собственником 99,9925% доли в ЧП "Креатор-Буд" является Игорь Гуда.

В 2015 году ЧП нарастило чистую прибыль в 2,2 раза по сравнению с 2014 годом – до 3,96 млн грн, чистый доход вырос на 72,2% и составил 137,516 млн грн.

Уставный капитал ЧП "Креатор-Буд" составляет 52 тыс. грн.