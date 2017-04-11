Toshiba ожидает годового убытка в $9,2 млрд, опасается за свое будущее

Японский концерн Toshiba Corp. анонсировал убыток в размере 1,01 трлн иен ($9,2 млрд) по итогам фингода, завершившегося 31 марта, и выразил опасения по поводу будущего компании.

Как говорится в опубликованной после двух переносов финансовой отчетности, чистый убыток компании в апреле-декабре составил 532,5 млрд иен ($4,8 млрд).

"Ряд событий и обстоятельств могут вызвать вопросы относительно продолжения деятельности компании", - отмечается в отчетности.

Отмечается, что аудитор компании PwC отказался одобрить отчетность, и, скорее всего, показатели будут пересмотрены, когда Toshiba отчитается за весь фингод.

Прогноз столь значительного убытка связан с банкротством американской "атомной" дочки Toshiba Westinghouse Electric Co, инициированным 29 марта.

Для того, чтобы сохранить компанию на плаву, Toshiba планирует продать свой самый успешный бизнес, подразделение по производству микрочипов. На него претендуют тайваньская Hon Hai (также известная как Foxconn), южнокорейская SK Hynix и сингапурская Broadcom Ltd. По данным информированных источников, стоимость подразделения оценивается примерно в 2 трлн иен ($18 млрд), хотя Foxconn может предложить за него до 3 трлн иен.

Инвесторы считают, что продажа подразделения способна оказать Toshiba необходимую поддержку, и основные опасения связаны с вероятностью делистинга акций Toshiba с Токийской фондовой биржи. Вероятность этого невелика, поскольку руководство биржи, скорее всего, постарается всеми силами удержать на своей площадке компанию такого размера, но если это случится, последствия могут быть самыми негативными.