Гройсман отрицает угрозу независимости набсовета "Нафтогаза", ожидает ускорения реформирования НАК

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отрицает угрозу потери независимости наблюдательным советом НАК "Нафтогаз Украины".

"Я бы не преувеличивал никаких угроз. Как премьер-министр Украины я все сделаю для того, чтобы наблюдательный совет НАКа был независимым. Мы высоко ценим работу наблюдательного совета с независимыми представителями, достаточно компетентными", - сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник.

По словам премьера, он поддерживает скорейшее реформирование "Нафтогаза" с внедрением современных методов корпоративного управления.

"Думаю, наступил этап, когда мы должны проанализировать, где сегодня находимся. Мне бы хотелось, чтобы НАК быстрее реформировался, чтобы быстрее произошло разделение транспорта, добычи и купли-продажи газа в стране, были внедрены самые современные методы корпоративного управления, и в целом ускорилось создание (полноценного - ИФ) рынка газа", - добавил премьер-министр.