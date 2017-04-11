Экономика

13:10 11.04.2017

Гройсман: Ситуация вокруг "дочек" банков с российским госкапиталом абсолютно контролируема

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверяет, что ситуация вокруг "дочек" банков с российским госкапиталом является контролируемой.

"Ситуация сейчас абсолютно контролируема", - сказал он на пресс-конференции по итогам года деятельности правительства во вторник в Киеве.

Премьер отметил, что понимает отношение украинцев к банкам страны-агрессора, но регулятор должен выполнять свою работу в рамках законодательства.

"Если они (банки – ИФ) нарушают законодательство, они должны нести жесткую ответственность за это. Мы - правовое государство, все обязаны соблюдать закон", - подчеркнул В.Гройсман.

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