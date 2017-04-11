Премьер надеется на возобновление работы предприятий Ostchem осенью 2017г

Премьер-министр выразил надежду, что менеджмент "Ривнеазота" и черкасского "Азота", входящих в группу компаний Ostchem, возобновит работу этих предприятий осенью 2017 года.

"Я дал поручение первому вице-премьеру, мы прошли по обеспечению удобрениями весеннюю посевную кампанию, но на осень нам надо готовиться и, я надеюсь на то, что менеджмент "Азотов" возобновит работу этих предприятий", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман на пресс-конференции по итогам года деятельности правительства в Киеве во вторник.

По его словам, он заинтересован в работе украинских производителей удобрений, но все они являются частными предприятиями.

"Спрос на азотные удобрения есть, и почему эти предприятия не работают для меня загадочный вопрос. "Азоты" могут напрямую во всех странах мира покупать газ для того, чтобы производить минеральные удобрения", - добавил премьер министр.

Как сообщалось, 27 декабря 2016 года Межведомственная комиссия по международной торговле решила ввести с февраля 2017 года антидемпинговые пошлины в отношении российских минеральных удобрений, однако затем введение заградительных пошлин было перенесено на июль 2017 года.

Одновременно 7 марта 2017 года "Укртрансгаз" прекратил газоснабжение трех украинских предприятий Ostchem, принадлежащих бизнесмену Дмитрию Фирташу, объясняя это решение задолженностью контрагентов и отсутствием подтвержденных объемов газа в газотранспортной системе. С того времени эти заводы простаивают.

В сложившейся ситуации в середине марта главы Совета предпринимателей при Кабмине, Федерации работодателей Украины (ФРУ), УСПП, "Украинской аграрной конфедерации", "Аграрного союза Украины", "Украинского клуба аграрного бизнеса" и Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины обратились за помощью к премьеру для покрытия дефицита удобрений. По их мнению, этот дефицит уже не может быть ликвидирован за счет поставок из России. Авторы письма выступили с предложением о выделении госбанками целевого возобновляемого кредита на закупку газа у НАК "Нафтогаз Украины" для запуска работы украинских азотных предприятий. Они аргументировали такой вариант долгом Ostchem перед аграриями по недовыполненным поставкам в размере 1,7 млрд грн и дефицитом оборотных средств у самих аграриев для закупки 300 тыс. тонн азотных удобрений на 2,7 млрд грн.

ФРУ и Союз химиков Украины в начале апреля оценили дефицит удобрений в Украине на текущую посевную в 278 тыс. тонн аммиачной селитры, 140 тыс. тонн КАС и 258 тыс. тонн карбамида.

Опрошенные агентством крупные агрохолдинги страны сообщили, что на начало апреля они были обеспечены азотными удобрениями на период весенней посевной на уровне 70-100%. По их мнению, в сложной ситуации оказались компании, которые уже перечисли средства Ostchem, но не получили удобрений.

Министерство экономического развития и торговки Украины оценивает дефицит на рынке азотных удобрений на период весенней посевной на уровне около 170 тыс. тонн.