Экономика

12:46 11.04.2017

Оценивать работу главы "Укрзализныци" можно только после отчета и аудита – Гройсман

Оценивать работу польских менеджеров в Украине – главы ПАО "Укрзализныця" Войцеха Балчуна и главы Госагентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомира Новака пока нецелесообразно.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на пресс-конференции в Киеве во вторник, отвечая на вопрос, как по 10-бальной шкале можно оценить работу указанных менеджеров.

"Считаю, мы не должны оценивать их по 10-бальной шкале. От В.Балчуна мы должны получить отчет о работе украинской железной дороги с конкретными цифрами и фактами. После этого, и после аудита компании, мы должны дать оценку ее менеджменту на основании реальных фактов. Что касается С.Новака - он работает четыре-пять месяцев, пока сложно оценивать его работу. Думаю, он должен поработать минимум год, чтобы мы могли дать ему оценку", - сказал премьер.

Как сообщалось, правительство Украины во главе с В.Гройсманом в апреле 2016 года назначило главой "Укрзвлизныци" экс-главу железнодорожной компании Польши PKP Cargo В.Балчуна.

Новым исполняющим обязанности главы Госагентства автомобильных дорог Украины в октябре 2016 года стал С.Новак – экс-министр транспорта Польши.

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