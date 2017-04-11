Экономика

12:17 11.04.2017

Украина и США планируют на июнь очередное заседание двусторонней рабочей группы по сотрудничеству в космической сфере

Украина и США планируют обсудить актуальные вопросы углубления сотрудничества в космической сфере в рамках намеченного на июнь очередного заседания двусторонней рабочей группы по сотрудничеству в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Как сообщила пресс-служба украинского космического ведомства, соответствующие планы подтверждены сторонами в ходе переговоров и.о. главы Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Юрия Радченко с заместителем администратора Национального космического агентства США (NASA) по вопросам пилотируемых космических операций Уильямом Герстенмайером (William Gerstenmaier) в рамках 33-го Космического симпозиума (Space Symposium), прошедшего недавно в Колорадо-Спрингс (США).

В рамках участия в работе ведущего мирового форума по вопросам космической деятельности также состоялись переговоры украинской стороны с представителями госдепартамента США, а также с мировыми лидерами аэрокосмической сферы - американскими Boeing и Lockheed Martin, а также канадской MDA, отмечается в сообщении.

Как сообщалось, первое заседание украинско-американской рабочей группы по сотрудничеству в области исследования и использования космического пространства в мирных целях прошло в США в мае 2016 года.

В новых условиях стороны ведут диалог о качественно новом наполнении повестки двусторонней технологической и промышленной кооперации в космическом секторе. Среди новых перспективных направлений партнерства называются, в том числе, ракетное двигателестроение, борьба с космическим мусором. Также Киев рассчитывает на прорыв диалога с Вашингтоном по вопросам закупок компонентов для перспективной ракетной техники.

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