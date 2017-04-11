Банк "Авангард" увеличил уставный капитал на 28% за счет капитализации прибыли за 2016г

Акционеры ПАО "Банк "Авангард" (Киев) приняли решение увеличить уставный капитал на 28% - до 208,5 млн грн за счет капитализации прибыли за 2016 год, сообщается в пресс-релизе финучреждения.

Соответствующее решение принято на очередном собрании акционеров 7 апреля 2017 года.

Как отметила глава правления банка Светлана Корчинская, слова которой приведены в пресс-релизе, банк, начиная с 2013 года, регулярно направляет полученную прибыль на увеличение капитала.

"Прибыль банка за 2016 год составила 48,5 млн грн, из них 2,4 млн направлено в резервный фонд, 46,1 млн грн – на увеличение уставного капитала. Таким образом, уставный капитал банка приведен в соответствие с требованиями Национального банка Украины относительно капитализации украинских банков", - сказала она.

Глава правления также сообщила, что активы банка в 2016 году возросли почти втрое – до 1,333 млрд грн с 456 млн грн, чему способствовало привлечение новых клиентов. При этом 94% активов финучреждения являются высоколиквидными - со сроком размещения до 30 дней.

Вместе с ростом количества клиентов банка увеличилось и количество операций: объем платежей в иностранной валюте возрос в четыре раза, в гривне – на 60%, количество валютообменных операций с клиентами - в 2,5 раза.

На этом фоне чистый комиссионный доход банка "Авангард" возрос в 40 раз, что обеспечило ему более 9% чистого операционного дохода.

С.Корчинская также сообщила, что доля валютных операций банка на рынке является несущественной: в 2016 году на аукционах НБУ банк приобрел для клиентов $0,9 млн (в 2015 году - $1,2 млн) и продал $25,1 млн ($7,2 млн).

В то же время банк активно развивает продукт – валютный форвард. В прошлом году было заключено 98 таких сделок на общую сумму более $30 млн.

Количество и объем операций с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в 2016 году возросли на 87%, что обеспечило банку попадание в ТОП-5 крупнейших операторов рынка ОВГЗ.

По итогам 2016 года банк начислил и уплатил в госбюджет 17,6 млн грн налогов и сборов.

Группа ICU создана в июне 2006 года, предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, а также осуществляет управление активами институтов совместного инвестирования. В ее состав входят ООО "Инвестиционный капитал Украина", КУА "Инвестиционный капитал Украина", банк "Авангард" и КУА-АПФ "Тройка Диалог Украина" (все - Киев). Ранее совладельцем и главой совета директоров группы была Валерия Гонтарева, которую по предложению президента Петра Порошенко парламент в июне 2014 года утвердил на должность главы Национального банка Украины.

После этого В.Гонтарева продала свою долю в ICU, основными партнерами группы остались Макар Пасенюк и Константин Стеценко с долями 41,7%, а также Александр Вальчишен и Владимир Демчишин, возглавлявший Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, которым принадлежит соответственно 6,58% и 9,99%.