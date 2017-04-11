Взаимные требования "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту купли-продажи на сегодня составляют около $45,7 млрд и $17,9 млрд

Взаимные претензии ПАО "Газпром" (РФ) и НАК "Нафтогаз Украины" по контракту купли-продажи газа составляют около $45,7 млрд и $17,9 млрд (без процентов – $36,7 млрд и $14 млрд) соответственно.

Согласно годовой отчетности НАК, такие претензии были на дату утверждения этого документа.

Финансовые претензии "Нафтогаза" по контракту включают в себя возмещение переплаты за газ ($17,9 млрд), претензии "Газпрома" – неоплаченные счета за ноябрь 2013 - май 2014 гг. ($2,9 млрд) и оплата не поставленного газа по требованию "бери или плати" ($42,8 млрд).

В части контракта на транзит газа финансовые требования "Нафтогаза" к "Газпрому" на сегодня составляют около $12 млрд ($10,6 млрд - без процентов), "Газпрома" к НАК – $5,3 млн без процентов. При этом российская компания оставила за собой право внести дополнительные встречные требования после получения решения по контракту на куплю-продажу.

"Денежные требования в арбитраж постоянно обновляются до вынесения решений, в частности, по расчетам процентов", - уточняется в отчетности.

Конечный срок вынесения решения арбитражем по контракту купли-продажи газа в настоящее время составляет 30 апреля 2017 года, по контракту транзита газа – 30 июня 2017 года. Обе даты могут быть пересмотрены арбитражем по просьбе трибунала.

"Решения могут быть обжалованы в Апелляционном суде округа Свеа в Стокгольме на очень ограниченных основаниях, по сути, на основании серьезных процессуальных ошибок или нарушения общественного порядка", - говорится в документе.

В "Нафтогазе" отмечают, что в ходе процесса по обоим делам "Газпром" применил единый подход, настаивая, что, по сути, контракты должны остаться неизменными и применяться на основании толкования российской компанией.

В свою очередь, НАК настаивает на пересмотре или толковании обоих контрактов в соответствии с европейскими стандартами и требованиями, на обеспечении конкурентоспособной цены и экономически обоснованных тарифов, поскольку эти цели соответствуют заявленной цели обеих сторон на момент переговоров и заключения контрактов в январе 2009 года, а именно положения о пересмотре цены и тарифа.

"В то же время оба контракта содержат положения, которые отклоняются от европейских стандартов. Следует отметить, что положения про объем и "бери или плати" в контракте по купле-продаже газа являются нарушением европейского и украинского законодательства о конкуренции", - говорится в документе.

Как сообщалось, "Нафтогаз" и "Газпром" почти одновременно инициировали арбитраж по контракту купли-продажи в июне 2014 года. Суд оба иска объединил.

В октябре 2014 года НАК инициировал арбитраж по транзиту газа.