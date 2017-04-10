Экономика

19:13 10.04.2017

Евробонды Украины умеренно отреагировали на отставку главы НБУ

Еврооблигации Украины отреагировали на сообщение об отставке главы Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой умеренным снижением котировок вдоль всей суверенной кривой.

По данным агентства Bloomberg, в отрицательной динамике лидировали бумаги с погашением в 2026 и 2027 гг, стоимость которых к 17:10 кв упала на 35 базисных пунктов (б.п.) – до 91,7% номинала и 91,4% номинала соответственно. Доходность ценных бумаг соответственно повысилась на 5,9 б.п. – до 9,08% годовых и на 5,6 б.п. - до 9,042% годовых.

Наиболее уверенно выглядели еврооблигации с погашением в 2021 году, которые снизились в цене на 6,5 б.п. - до 98,625% номинала. Их доходность при этом повысилась до 8,125% годовых.

Котировки остальных еврооблигаций просели в пределах 15-30 б.п.

По словам руководителя аналитического отдела инвесткомпании "Конкорд Капитал" Александра Паращия, рынок будет внимательно следить за назначением преемника главы НБУ, кандидатура которого остается неизвестной. В то же время вызовы перед новым главой выглядят несколько легче и менее стрессовыми, нежели стояли перед В.Гонтаревой.

"Среди основных задач нового главы центробанка видятся разработка механизма работы с проблемной задолженностью банков и усиление защиты кредиторов", - считает эксперт.

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