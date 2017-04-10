Экономика

18:38 10.04.2017

Украина планирует конкурс на лучшее предложение о сотрудничестве в использовании ГТС

Премьер Украины Владимир Гройсман приветствовал подписание в понедельник в Риме меморандума о взаимопонимании по совместной оценке возможностей сотрудничества в использовании и развитии газотранспортной системы (ГТС) Украины с Snam S.p.A. (Италия) и Eustream a.s. (Словакия) и сообщил о планах провести конкурс на лучшее предложение о сотрудничестве.

"Мы убеждены, что сохраним свои позиции на рынке транспортировки газа. А сотрудничество, которое сегодня развивается, позволит использовать международный опыт и знания для трансформации украинского оператора по европейским стандартам", – написал глава украинского правительства на своей странице в Facebook.

По его мнению, заключение такого меморандума европейскими компаниями с НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Укртрансгаз" является хорошим сигналом о доверии к Украине и уверенности в важности украинской ГТС для Европы.

В.Гройсман отметил, что интерес к сотрудничеству выразили и другие европейские операторы.

"Мы планируем провести конкурс на лучшее предложение о сотрудничестве. Окончательное решение относительно возможного партнерства, согласно закону "О рынке природного газа", будет принимать украинская власть", – подчеркнул премьер.

ВАЖНОЕ

Смена главы НБУ не отразится на курсе гривни - банкиры

ФГВФЛ ввел временную администрацию в Финбанк

Украинские предприятия в марте импортировали газ по средней цене $248,1/тыс. куб. м – МЭРТ

Обыски правоохранителей подтверждают наличие коррупции в "Укрзализныци" – Омелян

"Нафтогаз" подписал с Snam и Eustream меморандум о возможном сотрудничестве при использовании ГТС Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Евробонды Украины умеренно отреагировали на отставку главы НБУ

Нефть дорожает пятую сессию подряд, Brent выросла до $55,9 за баррель

Фондовые индексы Украины в понедельник изменились разнонаправленно

Курс гривни на межбанке в понедельник укрепился до 26,9 грн/$1

Группа "Евраз" предупреждает клиентов о действующих в Украине лжекомпаниях "Евразхолдинг" и "Евраз груп"

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА