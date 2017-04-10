Украинский спутник связи "Лыбидь" планируется ввести в эксплуатацию до конца 2017г.

Первый украинский телекоммуникационный спутник "Лыбидь", построенный в международной кооперации с участием Канады и РФ, планируется запустить на орбиту и вести в эксплуатацию в четвертом квартале 2017 года, сообщил и.о. главы Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко.

Оценивая ситуацию с реализацией проекта в эфире программы "Рандеву" на 5-м канале, руководитель украинского космического ведомства напомнил: реализация проекта была под угрозой срыва в связи с аннексией Крыма и утратой украинской стороной оставшейся на полуострове задействованной в проекте наземной инфраструктуры. Взяв на себя дополнительные финансовые обязательства, подчеркнул он, Украина обеспечила преодоление форс-мажора: в 2014-2015 годах на материке создан новый центр управления полетом космическим аппаратом, а также новый командно-измерительный пункт.

"Внастоящее время спутник полностью изготовлен, ракета-носитель (для его запуска-ИФ) готова на 85%", - уточнил Ю.Радченко, отметив: с целью обеспечения запуска, руководством Украины принято решение о дофинансировании проекта в связи с его удорожанием в новых условиях еще на $17 млн.

"Последнее совещание и в СНБО, и в правительстве, позволяет нам говорить об увеличении финансирования этой программы", - сказал он.

Как уточнил Ю.Радченко, дофинансирование планируется обеспечить не за счет бюджетных средств, а за счет сдачи в аренду ресурса спутника после его запуска.

"По условиям договора, канадская MDA ставит нам спутник на точку (обеспечивает запуск на орбиту с заданными координатами-ИФ), после этого сдает его нам в эксплуатацию", - также напомнил он, уточнив, что спутник, РН и запуск космического аппарата на орбиту застрахованы.

"Мы надеемся, что в четвертом квартале спутник будет введен в эксплуатацию", - сказал Ю.Радченко.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник в пресс-службе ГКАУ, актуальные вопросы реализации проекта "Лыбидь" планируется обсудить в рамках намеченного на апрель визита в Украину канадской MDA.

В 2009 году ГКАУ и канадская MacDonald Dettwiler and Associates (MDA) подписали контракт на создание спутника национальной спутниковой системы связи (НССС) "Лыбидь", MDA выступает головным подрядчиком по созданию системы. Спутник создается на платформе Express 1000HТ ОАО "Информационные спутниковые системы им.Решетнева" (ИСС,РФ). Финансирование проекта обеспечено за счет привлеченного в 2009 году под госгарантии кредита Канадского экспортного агентства (EDS) объемом $254,6млн. Согласно подписанному в марте 2012 года госадминистрациями связи Украины (Госспецсвязи) и Франции договору, КА "Лыбидь" будет работать на геостационарной орбите в орбитальной позиции 48 градусов восточной долготы с использованием трех лучей: евро-украинского, западно-африканского и индийского, которые в общей сложности смогут обеспечивать трансляцию до 900 телевизионных каналов.

С лета 2014 года по желанию канадского генподрядчика, КА "Лыбидь" находится на ответственном хранении на российском предприятии "ИСС"(Красноярск, РФ).

Изначально запуск "Лыбиди" был намечен на 2012 год, затем по техническим причинам смещен на 2013 год, после - на апрель 2014 года, затем - на осень 2016 года.