Обыски правоохранителей подтверждают наличие коррупции в "Укрзализныци" – Омелян

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что быстрая реакция правоохранительных органов на его заявления о возможной коррупции в ПАО "Укрзализныця" свидетельствует о том, что он не ошибался в своих предположениях.

Об этом министр заявил на брифинге во Львове в понедельник, комментируя недавние обыски во львовском офисе "Укрзализныци".

"После того, как я выразил свое публичное беспокойство относительно ситуации в "Укрзализныци" по возможным коррупционным и другим неэффективным моментам управления этой компанией, я передал все документы в правоохранительные органы. Я счастлив, что происходят соответствующие правоохранительные действия, и надеюсь, что точку в этом вопросе поставит суд. Но я вижу, что паузы нет, и это очень важно – значит, я не ошибся в своих предположениях", - сказал В.Омелян.

Он также выразил надежду на то, что в апреле-мае текущего года министерству удастся вернуть "Укрзализныци" темп реформ периода 2015-16 гг.

"Чрезвычайно важной является стабильная работа "Укрзализныци". Я надеюсь, что в апреле-мае нам удастся отладить и вернуть тот темп реформ, который был в компании в 2015-16 годах, и транспортные компании, компании-производители не будут зависеть от неэффективной работы этой чрезвычайно важной структуры", - подчеркнул министр инфраструктуры.