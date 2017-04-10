За ремонтом автодорог в Украине будет наблюдение в режиме онлайн – Омелян

Министерство инфраструктуры Украины совместно с властями Сеула (Южная Корея) разрабатывает систему, которая позволит в режиме онлайн наблюдать за каждым участком ремонтных работ, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Совместно с муниципалитетом Сеула разрабатываем более совершенную систему "Кост", которая будет предусматривать не только мониторинг фактических данных – заказанных работ, проведенных тендеров, использованных материалов, но и видеонаблюдение за каждым участком ремонтных работ онлайн", - сообщил министр на брифинге во Львове в понедельник.

По его словам, система "Кост" уже полноценно работает, еще одну систему контроля за качеством дорожных работ - FIDIC - планируют запустить в пилотном режиме в текущем году.