Порошенко внесет в Раду представление на должность главы НБУ после согласования кандидатуры

Президент Украины Петр Порошенко внесет в Верховную Раду Украины представление на должность главы Национального банка Украины после того, как будет согласована новая кандидатура на эту должность, сообщили в администрации президента Украины агентству "Интерфакс-Украина".

"Вопросы стабильности финансовой системы, курсовой политики национальной валюты, сотрудничества с международными финансовыми организациями являются очень важными для страны. Президент внесет соответствующее представление в парламент, когда будет согласована новая кандидатура на должность главы НБУ", - сообщили в пресс-службе АП в понедельник.

Ранее в этот день глава Нацбанка В.Гонтарева сообщила, что подала президенту Украины П.Порошенко заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая, других изменений, по ее словам, в правлении НБУ пока не планируется.

Также В.Гонтарева отметила, что ожидает кандидатуру на пост главы НБУ от президента в ближайшее время.

В свою очередь руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов сообщил, что В.Гонтарева продолжит выполнять свои обязанности до назначения нового руководителя НБУ.

Кроме того, по его словам, на текущей пленарной неделе в повестке дня парламента нет вопроса заслушивания отчета главы НБУ.