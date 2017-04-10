Экономика

15:54 10.04.2017

Гройсман настаивает на необходимости разработки законодательства об индустриальных и технопарках

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает необходимым завершить разработку законодательства об индустриальных и технологических парках.

"Мы должны выйти на завершение создания законодательства об индустриальных парках в нашей стране", - сказал премьер в ходе II-го Украинского форума бизнеса в Киеве в понедельник.

Он добавил, что необходимо разработать законодательство о технологических парках.

В.Гройсман отметил, что такие парки существуют во многих странах, а в их рамках разрабатываются новые технологии.

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