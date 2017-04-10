НБУ на аукционе в понедельник купил $25,7 млн по курсу до 26,95 грн/$1

Национальный банк Украины (НБУ) в понедельник после почти месячного перерыва объявил аукцион по покупке до $50 млн и купил $25,7 млн по курсу до 27 грн/$1.

Согласно информации НБУ, на аукцион были поданы заявки на $27,8 млн по курсу от 26,93 грн/$1 до 26,99 грн/$1. Курс отсечения был установлен на уровне 26,95 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,9467 грн/$1.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке к 13:30 кв понедельника укрепился до 26,9312 грн/$1 с 26,974 грн/$1 по завершении торгов в предыдущий рабочий день.

Как сообщалось, во время предыдущего аукциона, 15 марта, НБУ с объявленным потолком покупки в $50 млн получил заявки на $33,4 млн, из которых удовлетворил на $25,1 по курсу до 26,9 грн/$1.