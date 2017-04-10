Экономика

12:55 10.04.2017

Запрещена ж/д отправка газа в цистернах на крупный распредцентр в Украине

Отправка цистерн с энергетическими газами для всех получателей на станцию Привольное Приднепровской железной дороги запрещены с 4 апреля.

Соответствующая информация содержится в телеграмме ОАО "Российские железные дороги", получившего соответствующее обращение дирекции Совета по железнодорожному транспорту СНГ "в связи с телеграммой "Укрзализныця". Оба документа датированы 31 марта.

Запрет введен на неопределенный период ("до отмены"). Причины не уточняются.

В районе ст. Привольное в селе Жданово построена новая газонаполнительная станция - одна из крупнейших в стране.

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