Гройсман поблагодарил НКРЭКУ за отмену абонплаты за газ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман приветствует решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) об отмене абонплаты за распределение газа и обещает продолжить консультации.

"Сегодня. Комиссия по энергетике отменила свое предыдущее решение - абонплату за газ. Приветствую этот шаг. Неделю назад я обратился к НКРЭКУ, настаивая на пересмотре введения абонплаты за газ, поскольку это привело бы к увеличению платежей для граждан", - написал премьер на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

По словам В.Гройсмана, за эти дни он имел несколько дискуссий с главой НКРЭКУ Дмитрием Вовком и благодарен, что аргументы правительства были услышаны.

"Мы продолжим консультации, чтобы любые решения, которые принимаются, были просчитаны и справедливыми по отношению к людям", - написал премьер.

Ранее в понедельник, 10 апреля, НКРЭКУ отменила свое решение о введении абонплаты за распределение газа для его доработки.

Как сообщалось, НКРЭКУ 28 марта 2017 года приняла решение о вводе в действие абонплаты за распределение газа. Новая система предусматривает отделение тарифов на транспортировку и распределение от цены газа, как товара.