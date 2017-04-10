ПриватБанк в ночь перед национализацией вывел свыше 16 млрд грн и требует дополнительной докапитализации – глава НБУ

Пост-аудит ПриватБанка (Днепр) после его национализации выявил дополнительные проблемы в банке, что потребует дополнительной докапитализации банка со стороны государства, сообщила глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева.

"В последнюю ночь провели мошеннические операции на суму более 16 млрд грн", – заявила она на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Глава Нацбанка добавила, что пост-аудит выявил: не 97%, а 100% корпоративного кредитного портфеля было выдано связанным лицам.

"Необходимость в капитализации еще больше, и государству придется выложить еще больше денег за управление банком (в прошлом) этой командой олигархов и менеджеров", – отметила В.Гонтарева.

Она напомнила, что первоначальная оценка нехватки капитала у ПриватБанка - 146 млрд грн, или около $6 млрд, что составляет около 50% монетарной базы и 33% вкладов населения.

Как отметила В.Гонтарева, бывшие собственники, в частности Игорь Коломойский, дали персональные гарантии по исполнению программы капитализации, которая так и не была выполнена.

Заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова уточнила, что результаты аудита станут публичными в конце апреля – начале мая.

"Что касается докапитализации, то мы сотрудничаем с Минфином и ПриватБанком в настоящее время, разрабатывая эту программу", – сказала Е.Рожкова.

Как сообщалось, обновленный меморандум Украины с Международным валютным фондом предполагает выпуск государством в 2017 году облигаций на сумму до 98 млрд грн, или 3,6% ВВП, для докапитализации банков и Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). В то ж время в них отсутствует уточнение относительно предполагаемых банков и сумм, на которую будет докапитализирован ФГВФЛ.

Правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации финучреждения, вследствие чего государство получило 100% в его капитале. Для этого Минфин докапитализировал банк на 116,8 млрд грн, из которых на 9,8 млрд грн – в 2017 году.

В начале февраля 2017 года глава правления ПриватБанка Александр Шлапак допустил необходимость очередной докапитализации финучреждения после завершения аудита его капитала.

ПриватБанк намерен уведомить Минфин и НБУ о сумме требуемой докапитализации в начале апреля. По данным главы банка, указанная сумма будет включать как кипрские, так и крымские активы финучреждения.