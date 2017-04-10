ТЭС Украины за неделю снизили запасы угля на складах на 0,4%

Запасы угля на складах тепловых электростанций (ТЭС) Украины в период с 3 по 10 апреля снизились на 0,4% (на 7,4 тыс. тонн) – до 1 млн 817,4 тыс. тонн.

Согласно данным Министерства энергетики и угольной промышленности, по состоянию на утро 10 апреля запасы углей антрацитовой группы составили 399,5 тыс. тонн (-10,1% к 3 апреля), газовой группы – 1,418 млн тонн (+2,7%). Следует отметить, что более половины запасов антрацита в объеме 203,7 тыс. тонн находится на Луганской ТЭС.

Кроме того, запасы угля на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) Украины за неделю увеличились на 11,2% (на 9,4 тыс. тонн) – до 93,2 тыс. тонн. В частности, запасы угля антрацитовой группы к 10 апреля составляют 42,2 тыс. тонн (+13,1% к 3 апреля), газовой – 51 тыс. тонн (+9,7%).

Как сообщалось, с 5-6 апреля из-за отсутствия запасов углей антрацитовых марок приостановили свою работу Приднепровская ("ДТЭК Днипроэнерго"), Трипольская и Змиевская ТЭС (обе - "Центрэнерго"), а с 11 апреля должна остановиться Криворожская ТЭС ("ДТЭК Днипроэнерго"). С 21 марта приостановлена работа Славянской ТЭС ("Донбассэнерго").

Период вынужденного простоя планируется использовать для накопления угля до начала летнего максимума нагрузок в энергосистеме, а также для выполнения ремонтов. В случае возникновения нештатной ситуации в ОЭС Украины энергоблоки будут оперативно включены в работу.

По словам главы НЭК "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука, пиковые нагрузки в ОЭС Украины покрываются за счет генерации блоков ТЭС, работающих на угле газовой группы, а также ГЭС и ГАЭС.

В.Ковальчук считает, что поставки антрацита на электростанции Украины должны начаться не позднее мая для обеспечения стабильной работы энергосистемы, иначе возможны ограничения потребителей.

Согласно обнародованной на сайте Минэнергоугля структуре топлива ТЭС на апрель, к 1 мая 2017 года наличие запаса угля антрацитовой группы (АШ+Т) прогнозируется в объеме 182,6 тыс. тонн, газовой группы (Г+Д) – 1 млн 320,6 тыс. тонн.

ТЭС и ТЭЦ Украины в 2016 году увеличили потребление угля на 9,4% (на 2,701 млн тонн) по сравнению с 2015 годом – до 31 млн 338,6 тыс. тонн. В т.ч. потребление марок АШ+Т составило 12 млн 824,1 тыс. тонн, Г+Д – 18 млн 514,6 тыс. тонн.

Последняя редакция прогнозного баланса электроэнергии на 2017 год предусматривает потребление ТЭС и ТЭЦ страны 26 млн 541,6 тыс. тонн угля. В том числе его импорт в текущем году ожидается в объеме 5,6 млн тонн, в т.ч. во втором-четвертом кварталах – 5,302 млн тонн.

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