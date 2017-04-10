НКРЭКУ отменила решение о введении абонплаты за распределение газа

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила свое решение о введении абонплаты за распределение газа для его доработки.

Соответствующее решение регулятор принял на заседании в Киеве в понедельник.

"Отменить (решение НКРЭКУ о внедрении абонентской платы за распределение газа – ИФ), провести дополнительные консультации, обеспечить, чтобы ни для одного украинца не было повышения согласно этому решению", - сказал глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

Как сообщалось, НКРЭКУ 28 марта 2017 года приняла решение о вводе в действие абонплаты за распределение газа. Новая система предусматривает отделение тарифов на транспортировку и распределение от цены газа, как товара.

По решению комиссии, каждый потребитель должен ежемесячно платить за распределение газа фиксированную сумму, зависящую от максимальной пропускной способности его счетчика, независимо от фактических объемов потребления. В то же время, цена закупаемого абонентом газа уже не будет включать стоимость транспортировки и распределения.

Абонплата для бытовых потребителей на переходной период в три года установлена в меньших размерах, чем для остальных категорий. По окончанию переходного периода абонплату для разных категорий планируется уравнять.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о необходимости пересмотра регулятором принятого решения.

В.Гройсман отметил, что согласно проведенному анализу решение о введении абонплаты может обернуться ростом платежей за газ для различных категорий потребителей в 1,3-3 раза, что является недопустимым, поскольку будет касаться нескольких миллионов домохозяйств.

Позднее о необходимости приостановить действие постановления об абонплате за газ заявил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, должно быть найдено согласованное решение, которое бы предусматривало неповышение тарифов и распространение субсидий на все виды платежей для всех, кто в этом нуждается.