Экономика

10:33 10.04.2017

Украина не импортирует газ из РФ уже 500 дней

НАК "Нафтогаз Украины" не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром" уже 500 дней или с 26 ноября 2015 года (http://utg.ua/still-alive), закупая ресурс исключительно на своей западной границе.

Согласно оперативным данным ПАО "Укртрансгаз", по состоянию на 8 апреля 2017 года газ импортировался в суточном режиме 15,756 млн куб. м (Словакия – 9,995 млн куб. м, Венгрия – 3,303 млн куб. м, Польша – 2,458 млн куб. м). В целом за 1-8 апреля импорт составил 123,6 млн куб. м.

Добыча газа в Украине 8 апреля составила 57,134 млн куб. м ("Укргазвыдобування" – 41,542 млн куб. м, "Укрнафта" – 3,280 млн куб. м, другие компании – 12,312 млн куб. м). В целом за 1-8 апреля внутренняя добыча составила 455,6 млн куб. м.

По состоянию на 8 апреля в подземных хранилищах находилось 8 млрд 307,11 млн куб. м газа, что на 1,1% больше, чем на 30 марта. За 1-8 апреля закачка превысила отбор на 89,15 млн куб. м. Наименьшие запасы газа в ПХГ в отопительном сезоне 2016/2017 были зафиксированы 22 марта – 8 млрд 100,43 млн куб. м.

Транзит газа через ГТС Украины по итогам 1-8 апреля составил 1,907 млрд куб. м или в среднем – 238,4 млн куб. м в сутки.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

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