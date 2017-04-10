Экономика

09:48 10.04.2017

Hyudai и Kia отзовут более 1,4 млн автомобилей в США и Южной Корее из-за проблем с двигателями

Южнокорейские автопроизводители Hyundai Motor Co. и Kia Motors Corp. планируют отозвать более 1,4 млн автомобилей в США из-за дефекта двигателей.

Как сообщает агентство Yohap, компании направили соответствующий план в Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) США.

В США речь идет примерно о 1,3 млн автомобилей, в Южной Корее - еще о 130 тыс.

Отзыв затрагивает автомобили Sonata и Santa Fe (Hyundai), а также Kia Optima, Sorento и Sportage.

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