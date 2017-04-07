Экономика

19:16 07.04.2017

Европейцы все еще не обменяли устаревшие валюты на 15 млрд евро

Граждане еврозоны по-прежнему хранят у себя устаревшую нацвалюту на сумму свыше 15 млрд евро, несмотря на то, что с момента введения евро прошло более 15 лет, сообщает агентство Bloomberg.

Больше всего старой наличности хранят немцы - объем дойчмарок на руках у населения оценивается в 6,5 млрд евро. При этом немцы могут свободно обменять дойчмарки на евро в любом отделении банка, и конечных сроков для обмена не предусмотрено.

Тем временем жители 12 стран еврозоны, включая Францию, Италию, Финляндию и Грецию, уже не могут обменять устаревшую валюту. На эти страны приходится около трети всех старых банкнот и монет в еврозоне. В частности, так и остались не обменянными французские франки на сумму почти 2 млрд евро, итальянские лиры на более 1 млрд евро и греческие драхмы на 500 млн евро.

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