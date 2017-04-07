Экономика

18:55 07.04.2017

Инфляция в Украине в марте ускорилась до 1,8%, в годовом измерении до 15,1%

Инфляция в Украине в марте выросла до 1,8% по сравнению с 1% в феврале и 1,1% – в январе, сообщила Государственная служба статистики Украины в пятницу.

Согласно ее данным, в годовом измерении рост потребительских цен ускорился по итогам марта до 15,1% с 14,2% по итогам февраля, 12,6% – по итогам января и 12,4% – за 2016 год.

На потребительском рынке в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%. Фрукты, сахар, сыры, хлеб, кисломолочная продукция, мясо и мясопродукты, сметана, масло подорожали на 5,3-1,2%. В то же время существенно (на 7,3%) подешевели яйца.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,3%, в т.ч. табачные изделия - на 2,2%, алкогольные напитки - на 0,8%.

Одежда и обувь подорожали на 10,5%, в том числе, обувь - на 10,7%, одежда - на 10,3%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 5,0% произошло главным образом за счет повышения тарифов на электроэнергию на 28,1%.

Повышение цен на транспорт в целом на 0,7% вызвано в основном подорожанием проезда в железнодорожном транспорте на 3,4% и автодорожном на 2,2%.

В сфере связи цены выросли на 2,5%, что связано с подорожанием почтовых услуг на 17,1% и мобильной связи на 4,7%.

Как сообщалось, правительство Украины ожидает замедления инфляции в 2017 году до 8,1%.

Национальный банк Украины, первоначально также прогнозировавший ее на уровне 8%, в январе ухудшил свой прогноз до 9,1%.

"Инфляция в годовом измерении будет оставаться высокой в течение первых трех кварталов благодаря действию эффекта базы сравнения. Она вернется к однозначному уровню в четвертом квартале 2017 года", - заявил НБУ 2 марта.

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