"Рено Украина" к концу 2017г начнет продажи электромобилей в Киеве, Львове и Одессе

Компания "Рено Украина" в конце 2017 года планирует начать продажи электромобилей Renault в трех городах – Киеве, Львове и Одессе, сообщила председатель правления компании Яна Миненко.

"На сегодня у нас есть пока три дилерских центра, готовых заниматься продажей и обслуживанием электромобилей: это "Кий Авто" в Киеве, "Автодом плюс" в Одессе, "Ю.Р.К." – во Львове", - сказала Я.Миненко на пресс-конференции в рамках открывшейся в пятницу в Киеве выставки электротранспорта и гибридов Plug-In Ukraine.

Она сообщила, что в настоящее время Renault проводит в Украине "технический тур" с участием менеджера по развитию бизнеса Renault Сандрин Жодон (Sandrine Jodon) и двух технических специалистов, которые проверят инфраструктуру зарядных станций в стране, а также возможности зарядки автомобилей Renault от этих станций. Кроме того, они проверят готовность дилерских центров к продаже и обслуживанию авто.

Как ожидается, возле каждого из этих дилерских центров будет открыто по две зарядных станции.

Как уточнила Я.Миненко агентству "Интерфакс-Украина", в течение двух-трех лет работе с электромобилями планируется обучить специалистов всех 30 дилерских центров Renault в Украине.

В настоящее время в линейке электромобилей Renault - Renault Zoe, Kangoo ZE и квадроцикл Twizy, и, как отметила Я.Миненко, "некоторые из них" к концу года будут продаваться в Украине.

Согласно прайс-листу, цена Renault Zoe в Украине стартует с 830,02 тыс. грн (версия Life с двигателем 68 кВт), Kangoo ZE – также с 830,02 тыс. грн (версия Express с двигателем 44 кВт).

В Украине в настоящее время парк электромобилей насчитывает 2 тыс. ед., количество зарядных станций – 600 ед.

По итогам 2016 года продажи новых электромобилей в стране выросли до 290 ед. со 114 ед. в 2015 году, подержанных – до 1134 ед. с 174 ед.

Согласно озвученным С.Жодон в ходе пресс-конференции данным, в 2016 году продажи новых электромобилей в мире выросли на 59% к 2015 году - до 460 тыс., в том числе больше всего их продано в Китае – 257 тыс. с приростом в 2,4 раза к предыдущему году. В Европе продано 102 тыс. авто, Японии, - 16 тыс.

По ее словам, сегодня в Европе каждый четвертый электромобиль – это Renault.