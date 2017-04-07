Экономика

18:20 07.04.2017

Moody's понизило рейтинг приоритетного необеспеченного долга ПриватБанка до "С"

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг приоритетного необеспеченного долга в иностранной валюте ПриватБанка до "C" с "Ca" и сообщило, что отзовет его.

"Снижение рейтинга преимущественно отражает ожидания Moody's, что владельцы еврооблигаций ПриватБанка понесут значительные убытки в соответствии с категорией рейтинга "C", поскольку еврооблигации банка попали под bail-in и были конвертированы в капитал в рамках процесса рекапитализации банка", – говорится в сообщении агентства.

Moody`s уточняет, что речь идет о еврооблигациях банка на сумму $595 млн при объеме операции bail-in в 29,4 млрд, или $1,08 млрд.

Агентство также указывает, что это рейтинговое действие не затронуло базовую оценку кредитоспособности финучреждения (BCA) и скорректированную BCA, рейтинги депозитов и рейтинги риска контрагента.

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