Очередные шаги НБУ по валютной либерализации не оказывают давление на курс гривни - банкиры

Очередные шаги Национального банка Украины (НБУ) по валютной либерализации не оказывают давление на курс гривни и способствуют уменьшению неофициального рынка обмена валюты, считают банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина".

"Курс гривни в ближайшее время останется стабильным, так как регулятор заблаговременно нивелировал схемы по выводу средств за рубеж при осуществлении внешнеэкономической деятельности, и основная часть внешнеэкономических операций в настоящее время проходит прозрачно – классический импорт и классический экспорт. Кроме того, в ожидании снижения нормы обязательной продажи валюты экспортеры придерживали валюту, которая в настоящее время уже поступила на рынок и оказывает поддержку курсу гривни", - сказал председатель правления РВС Банка Владислав Кравец.

Директор казначейства Ощадбанка Владимир Исаков, свою очередь, отметил, что ослабление ограничений на валютном рынке стало возможным в результате снижения волатильности на нем.

"На сегодняшний день существенного влияния на курс в связи с либерализацией не произошло и в краткосрочной перспективе не предвидится", - сказал он.

По оценке начальника казначейства Укрсоцбанка Руслана Кравченко, курс гривни в ближайшее время сохранится на уровне около 27 грн/$1.

"Снижение лимита обязательной продажи валютной выручки с 65% до 50% никак не сказалось на курсе, так как…экспортеры и так продавали до 90% выручки. Увеличение суммы покупки через кассу до 150 тыс. грн увеличит объемы операции банков и значительно уменьшит загруженность кассиров при обмене валюты. Но в целом население больше продает валюту, чем покупает. И сальдо интервенций НБУ с начала года положительное. Так что курс, думаю, будет и дальше держаться на уровне около 27 грн/$1", - сказал он.

Главный экономист Альфа-Банка Украина Алексей Блинов также полагает, что недавние решения НБУ по валютной либерализации практически никак не повлияли на рынок. "В начале недели наблюдалось небольшое давление на курс, но связано это было с очередным крупным возмещением НДС из госбюджета, а не с действиями НБУ", - отметил он.

По оценке эксперта, курс гривни будет оставаться стабильным в ближайшие месяцы.

"Мы ожидаем сохранение стабильности курса в течение ближайших двух-трех месяцев. Этому способствует недавнее улучшение ценовой конъюнктуры по товарам горно-металлургического комплекса. К примеру, тонна украинской арматуры сейчас продается на $100 дороже, чем год назад, что соответствует росту цены на 40% за год. Также второй квартал в Украине традиционно характеризуется сезонно низкими объемами импорта, и 2017 год не будет исключением из этого правила", - сказал А. Блинов.

Эксперты прогнозируют сужение неофицильного рынка обмена валюты.

"Либерализация ограничений на валютном рынке призвана свести к минимуму объемы "черного" рынка. Постепенное снятие различных ограничений должно привести к росту доли операций на официальном рынке", - сказал В.Исаков.

"Увеличение граничного объема операций с наличной валютой до 150 тыс. грн с 12 тыс. грн вдень – это серьезный удар по неофициальному рынку обмена валюты", - добавил председатель правления РВС Банка.