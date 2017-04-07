Украина за 3 мес.-2017г увеличила добычу угля на 3,2%, в марте – падение на 12,8%

Угледобывающие предприятия Украины в январе-марте 2017 года, по оперативным данным, увеличили добычу рядового угля на 3,2% (на 317,7 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 10 млн 349,4 тыс. тонн.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности, добыча коксующегося угля снизилась на 24,4% (на 546,7 тыс. тонн) – до 1 млн 691,2 тыс. тонн, тогда как энергетического возросла на 11,1% (на 864,5 тыс. тонн) – до 8 млн 658,3 тыс. тонн.

В то же время в марте-2017 добыча рядового угля сократилась на 12,8% (на 438,2 тыс. тонн) по сравнению с мартом-2016 – до 2 млн 976,4 тыс. тонн, что связано с захватом боевиками угольных предприятий ДТЭК на временно неконтролируемой территории.

По итогам марта-2017 суммарная добыча "Комсомолец Донбасса", "Свердловантрацит" и "Ровенькиантрацит" указана в объеме 30,3 тыс. тонн, тогда как в январе-феврале этого года она составила – 1,886 млн тонн.

Угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэнергоугля, в январе-марте 2017 года сократили добычу на 16,3% (на 258,8 тыс. тонн) – до 1 млн 327,7 тыс. тонн, в т.ч. добыча коксующегося угля сократилась на 42% (на 203,1 тыс. тонн) – до 280,6 тыс. тонн, энергетического – 5,1% (на 55,7 тыс. тонн), до 1 млн 47,1 тыс. тонн.

Шахты Донецкой области за три месяца обеспечили добычу 3 млн 544,7 тыс. тонн угля (-12,9% к январю-марту-2016), Луганской – 1 млн 400,8 тыс. тонн (+30,5%), Днепропетровской – 4 млн 973,5 тыс. тонн (+12,6%), Львовской – 398,6 тыс. тонн (+1,8%), Волынской – 31,8 тыс. тонн (-42%).

Как сообщалось, Украины в 2016 году увеличила добычу рядового угля на 2,8% (на 1 млн 119,4 тыс. тонн) по сравнению с 2015 годом – до 40 млн 864,1 тыс. тонн. В том числе добыча коксующегося угля возросла на 0,4% (на 36,3 тыс. тонн) – до 8 млн 361,4 тыс. тонн, энергетического – на 3,4% (на 1 млн 83,1 тыс. тонн), до 32 млн 502,7 тыс. тонн.

Новость смотреть также на сайте Энергореформа