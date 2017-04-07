Мининфраструктуры приобретет 50 зарядных станций для электромобилей

Министерство инфраструктуры Украины планирует в 2017 году провести тендер для приобретения 50 зарядных станций для электромобилей.

Как сообщил министр Владимир Омелян в ходе выставки электротранспорта и гибридов Plug-In Ukraine в Киеве в пятницу, ориентировочная стоимость закупки станций составит 4,5 млн грн.

При этом он выразил надежду, что такое оборудование будет приобретено у украинских производителей.

Указанные станции планируется размещать, помимо прочего, в основных аэропортахстраны. В перспективе - создание отдельного государственного предприятия, к ведению которого и будут относиться такие станции.

В.Омелян напомнил, что к созданию в Украине производства электромобилей изъявили интерес представители корейской торговой корпорации Posco Daewoo.

Как сообщалось, в декабре 2016 года В.Омелян заявил о необходимости создавать в стране условия для развития рынка электротранспорта, стимулировать национальное производство.

По его словам, целью Украины является доля продаж электромобилей среди других авто – 15% уже в 2020 году, а также собственное производство электрокаров.

Согласно презентации министра, по состоянию на ноябрь 2016 года в Украине насчитывалось 1,630 тыс. автомобилей. Их ежегодный прирост составляет 13,2%, доля в продажах – 0,7%.

В презентации министра содержались инициативы до 1 января 2021 года освободить ввоз электромобилей от уплаты НДС, что снизит стоимость электрокара на 16,8%; освободить от уплаты регистрационного сбора в ПФ при первой регистрации до 1 января 2021 года (еще минус 4,8% стоимости) и до той же даты - освободить от уплаты акциза, что снизит стоимость авто на EUR109.

При производстве украинских электромобилей также предлагалось до 1 января 2028 года освободить продажу электромобилей от уплаты НДС, до 1 января 2021 года от уплаты регистрационного сбора в ПФ при первой регистрации, такие же, как и по импорту предлагаются и усиливающие меры, однако они дополнены пунктами: установление нулевой пошлины на импорт комплектующих к электромобилям, установка 180 дней отсрочки уплаты НДС на импорт комплектующих и введение льготной ставки налога на землю для производителей электромобилей до 1 января 2028 года.