Украина запустила площадку для развития инноваций в сфере оборонных технологий

В Украине начала работу созданная на основе опыта Израиля платформа развития оборонных инноваций, сообщила пресс-служба госконцерна "Укроборонпром".

Согласно сообщению на сайте платформы, Агентство по инкубации и реализации инновационных проектов в сфере оборонных технологий – Платформа развития инноваций будет работать на территории Инновационного парка UNIT.City.

Команда платформы займется созданием инкубатора для исследований и разработок оборонных инноваций, а позже - индустриального парка для их производства. На последующих этапах к партнерам платформы подключится Центр развития технологических компаний TCDC.

Созданная на основе модели израильского "Офиса главного ученого" с учетом тенденций мировой оборонной промышленности украинская оборонная инновационная платформа призвана объединить возможности украинских и иностранных разработчиков, стартапов, инвестфондов и военных по внедрению в серийное производство и постановку на вооружение оборонных инноваций.

Приоритетами платформы на ближайшую перспективу станут оборонные разработки, которые можно довести до серийного производства и постановки на вооружение в пределах двух лет.

Инициатором и разработчиком концепции работы платформы выступило входящее в состав госконцерна "Укроборонпром" ГП "Спецтехноэкспорт".

Финансирование работы платформы обеспечат украинские и иностранные инвестиционные фонды, договоренности с которыми на данном этапе финализируются, отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в 2016 году "Укроборонпром" озвучил планы по проведению реформы ОПК, основными направлениями которой рассматриваются: корпоратизация отрасли, аудит с привлечением международных аудиторских компаний, кластеризация оборонных предприятий, защита технологий, а также запуск платформы развития оборонных инноваций.

В настоящее время "Укроборонпром" также ведет переговоры о налаживании сотрудничества с Агентством передовых оборонных исследовательских проектов США DARPA (Defence Advanced Research Projects Agency). В августе 2016 года советником "Укроборонпрома" стал возглавлявший в 2001-2009 гг. DARPA Энтони Тетер (Anthony Tether), который консультирует госконцерн по вопросам развития ОПК Украины и продвижения украинской оборонной продукции на внешние рынки.