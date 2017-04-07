Монетизацию субсидий для потребителей можно провести через несколько лет – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает возможным провести монетизацию жилищных субсидий для потребителей через несколько лет.

"Я считаю, что - и по нашим оценкам совместным - первый этап мы можем сделать в этом году, то есть ввести среди производителей энергии средства, а не просто клиринговые расчеты. Следующий этап может занять несколько лет - и переведет систему монетизации на конкретного потребителя", - сказал В.Гройсман, выступая на форуме "Правительство под микроскопом: итоги работы и вызовы" в Киеве в пятницу.

По словам премьера, правительство также работает над стимулированием мер энергоэффективности.