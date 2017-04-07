Экономика

14:25 07.04.2017

Монетизацию субсидий для потребителей можно провести через несколько лет – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает возможным провести монетизацию жилищных субсидий для потребителей через несколько лет.

"Я считаю, что - и по нашим оценкам совместным - первый этап мы можем сделать в этом году, то есть ввести среди производителей энергии средства, а не просто клиринговые расчеты. Следующий этап может занять несколько лет - и переведет систему монетизации на конкретного потребителя", - сказал В.Гройсман, выступая на форуме "Правительство под микроскопом: итоги работы и вызовы" в Киеве в пятницу.

По словам премьера, правительство также работает над стимулированием мер энергоэффективности.

ВАЖНОЕ

Украина планирует выйти на рынки внешних заимствований во второй половине 2017г

Суд арестовал захваченное на НКТ имущество предприятий ДТЭК

Гройсман выступает за переформатирование НКРЭКУ

"Нафтогаз" объявил тендер на оценку целесообразности продажи своих египетских активов

Сбербанк опроверг не денежный характер продажи украинской "дочки"

ПОСЛЕДНЕЕ

Рева уповает на решение Рады в вопросе снятия ограничений для женщин на определенные профессии

Ryanair начнет полеты из Львова в Берлин на месяц раньше

Немецко-украинский фонд и KfW подписали договор о хеджировании валютного риска

"Атласджет Украина" вернется к планам развития в Украине в случае открытия баз в Киеве и Одессе

Страховщики Украины в 2016г увеличили страховые выплаты населению на 17%

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА