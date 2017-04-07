Экономика

13:37 07.04.2017

Сбербанк опроверг не денежный характер продажи украинской "дочки"

Сбербанк России опроверг сообщения о том, что сделка по продаже украинского дочернего банка является не денежной.

"Информация о том, что в сделке о продаже ПАО "Сбербанк" (Киев) отсутствует денежная составляющая, не соответствует действительности. В рамках подписанных соглашений условия сделки не раскрываются", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

Ранее "Новая газета" сообщила, что в счет оплаты за украинский актив один из покупателей, Григорий Гусельников, передает Сбербанку 98% российского Норвик банка (бренд Вятка-банк в Кировской области), земельный участок на $13,6 млн, гостиницы "Хилтон Екатеринбург" ($19,8 млн) и "Хилтон Можайск" ($25,5 млн). Также, по данным издания, передать предполагалось рефинансированные кредиты операторов "Хилтон Киров" и "Хилтон Пермь" на $23,4 млн.

В пресс-службе Сбербанка отказались прокомментировать, будет ли российский Норвик банк передан Сбербанку в ходе сделки по продаже украинской кредитной организации.

Как сообщалось, Сбербанк объявил о планах по продаже 100% акций украинского дочернего банка консорциуму инвесторов, куда войдут латвийский Norvik Banka (принадлежит бизнесмену Григорию Гусельникову) и белорусская частная компания, соответствующий юридически обязывающий договор уже подписан.

Позднее Norvik Banka объявил, что основным покупателем украинского дочернего банка Сбербанка выступит сын владельца нефтяной компании "Русснефть" Михаила Гуцериева Саид. Сбербанк анонсировал, что сделка будет закрыта в первом полугодии 2017 года. Позднее источник говорил журналистам, что банк может быть продан до конца мая.

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