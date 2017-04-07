"Укрэнерго" за 2 мес. увеличило передачу электроэнергии на 2,8%

НЭК "Укрэнерго" в январе-феврале 2017 года увеличило передачу электроэнергии по магистральным сетям на 2,8% (на 562,752 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 20 млрд 762,463 млн кВт-ч, сообщается на сайте компании.

Стоимость услуг по передаче электроэнергии "Укрэнерго" за два месяца возросла на 58,8% (на 342,183 млн грн) – до 924,137 млн грн.

Компания в январе-феврале снизила капитальные инвестиции на 35,1% (на 250,462 млн грн) – до 463,875 млн грн.

Общие расходы НЭК увеличились на 17,9% (на 64,763 млн грн) – до 427,153 млн грн, в том числе расходы на ремонт снизились на 9,8% (на 1,239 млн грн), до 11,388 млн грн.

Как сообщалось, НЭК "Укрэнерго" по итогам 2016 года увеличило чистую прибыль в 3,7 раза (на 2 млрд 191,7 млн грн) – до 3 млрд 12,096 млн грн, по сравнению с 2015 годом, чистый доход – на 32% (на 1 млрд 740,13 млн грн), до 7 млрд 173,623 млн грн, валовую прибыль – на 43,1% (на 1 млрд 502,511 млн грн), до 4 млрд 988,572 млн грн.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.