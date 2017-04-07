Экономика

11:35 07.04.2017

Донецкая железная дорога назначила новый пригородный поезд Сиверск – Попасная

Региональный филиал "Донецкая железная дорога" ПАО "Укрзализныця" назначил новый пригородный поезд сообщением Сиверск – Попасная, который будет курсировать ежедневно, кроме субботы.

Как сообщила пресс-служба филиала, поезд курсирует через станции Нырково, Камышеваха. В составе поезда будет один пассажирский вагон с проводником, стоимость полного билета 9 грн 08 коп.

Со станции Сиверск поезд (№6501) будет отправляться в 06:56, прибывать на станцию Попасная в 08:40, а также (№6503) будет отправляться в 15:35 и прибывать на станцию Попасная в 17:19.

Со станции Попасная отправление (поезд №6502) в 04:00, прибытие на станцию Сиверск в 05:40, а также отправление (№6504) в 13:10 и прибытие на станцию Сиверск в 14:50.

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