Украинцы в феврале продали валюты на $191 млн больше, чем купили - НБУ

Украинцы в марте 2017 года купили у банков валюту на эквивалент $265 млн, тогда как продали им на $456,1 млн, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) на своем сайте в пятницу.

Согласно его данным, по сравнению с февралем этого года объемы покупки валюты выросли на 41,9%, продажи – на 67,1%, а по сравнению с февралем прошлого – соответственно в 6,7 раза и на 52,2%.

НБУ уточняет, что непосредственно долларов украинцы в минувшем месяце купили на $206,4 млн, а продали – на $335,9 млн.

В целом за первый квартал этого года объем продажи населением валюты превысил объемы ее покупки на $330,4 млн, в том числе непосредственно долларов – $181,1 млн.

Несмотря на рост рынка обмена наличной валюты в последние месяцы благодаря его постепенной либерализации Нацбанком, объемы этого рынка все еще существенно ниже, чем до начала введения ограничительных мер. В частности, в марте 2013 года физические лица купили у банков валюту на $1,256 млрд, продали – на $1,253 млрд.

НБУ с апреля этого года повысил до 150 тыс. грн с 12 тыс. грн предельный уровень операций с наличной валютой в сутки, что, как ожидается, позволит увеличить глубину и ликвидность официального наличного валютного рынка.

Регулятор также указывает, что на межбанке в марте этого года объем торгов вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 19,4%, а по сравнению с мартом прошлого года упал на 45,5% – до $3,21 млрд.

Нацбанк в марте выкупил с рынка избыток валюты в объеме $128,3 млн, не выходя на рынок для поддержки гривни. Месяцем ранее центробанк как покупал ($133,6 млн), так и вынужден был немного продавать валюту ($52,7 млн), а в марте прошлого года он покупки и продажи был примерно равен и составил около $130 млн.

В результате суммарно за три первых месяца этого года Нацбанк вышел на позитивное сальдо интервенций в $179,6 млн против негативного в $235,2 млн в январе-марте прошлого года.

Как сообщалось, с 1 января 2017 года был отменен 2% сбор на покупку наличной валюты, что, по мнению Нацбанка и экспертов рынка, должно было снизить долю "черного" и "серого" сегментов на рынке наличных валютообменных операций и увеличить долю легального рынка.