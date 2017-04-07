Компания Procter&Gamble инвестировала более $100 млн в модернизацию завода в Борисполе, сообщил генеральный директор P&G в Украине Дмитрий Киселев на праздновании 20-летия завода в Борисполе.

"Компания Procter&Gamble инвестировала более $100 млн в модернизацию завода в Борисполе", - сказал он.

По словам гендиректора, на сегодня общий объем инвестиций компании в Украину превысил $300 млн. P&G инвестировала в развитие производственных линий, системы контроля качества, повышения производительности, модернизацию объектов, обновление оборудования, внедрение современных информационных технологий и инновации.

Д.Киселев отметил, что с 2015 года на заводе в Борисполе внедрена система безотходного производства, а до 2020 года в планах компании перевести на эту систему все заводы компании P&G.

Директор по коммуникациям в Восточной Европе и Центральной Азии Руслан Ноздряков, сообщил, что осенью 2016 года компания закончила долгий процесс глобальной реструктуризации в результате которой, было продано больше половины брендов.

"Причина – мы хотим сфокусироваться на том, в чем мы лучшие и что приносит нам больше прибыли. Сейчас у нас осталось около 60 брендов в 10 основных секторах, притом, что продали чуть больше 120. Те, которые остались, генерировали больше 80% прибыли", - отметил он.

Procter & Gamble начала свою деятельность в 1837 году. В настоящее время компания представлена на рынках 180 стран мира. Основные направления деятельности P&G - производство потребительских товаров: косметических и парфюмерных средств, товаров личной гигиены, хозяйственных товаров, товаров для здоровья, средств для ухода за детьми, а также бритвенных принадлежностей.

Среди наиболее известных торговых марок - Pampers, Tide, Ariel, Fairy, Always, Lenor, Oral-B, Olay, Tampax, Old Spice, Pantene, Head & Shoulders, Fusion, Gillette, Mach3, Venus, Braun.

Годовой объем продаж Procter & Gamble за 2014/2015 финансовый год составил $76 млрд. Чистый объем продаж компании в Европе в 2015 году - $19 млрд, что составило 26% от общей прибыли компании. В 2015 году компания инвестировала $2 млрд в научно-исследовательскую деятельность.

Продукция P&G появилась на украинском рынке в 1990 году. Сейчас компания имеет два завода в Украине - в г.Борисполь (Киевская обл.), который выпускает средства женской гигиены под ТМ Discreet, Naturella, Always и г.Покрова (Днепропетровская обл.), где выпускаются товары бытовой химии и ухода за телом под ТМ Safeguаrd, Gala, Fairy, Ariel, Tide.