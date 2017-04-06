Кабмин утвердил новый состав набсовета ГИУ

Кабинет министров Украины утвердил новый состав наблюдательного совета Государственного ипотечного учреждения (ГИУ).

Соответствующее решение закреплено распоряжением украинского правительства № 228-р от 5 апреля 2017 года, обнародованным на его веб-сайте.

Так, в составе набсовета ГИУ были изменены представители от Национального банка, Нацкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Министерства финансов, а также включен представитель Фонда государственного имущества (ФГИ).

Согласно распоряжению правительства, новым главой набсовета ГИУ назначен директор департамента долговой политики Минфина Василий Шкураков, его заместителем – бывший член набсовета ГИУ, первый замдиректора департамента по вопросам финансового и экономического развития Секретариата Кабмина Инна Дмитренко.

От ФГИ в состав набсовета ГИУ вошел директор департамента управления государственными предприятиями и корпоративными правами государства Евгений Асташев.

Кроме того, новыми членами набсовета ГИУ стали замдиректора департамента регулирования и надзора за кредитными учреждениями Нацкомфинуслуг Игорь Невинчаный, член НКЦБФР Александр Панченко и директор департамента финансового контролинга НБУ Олег Стринжа.

Неизменными членами набсовета ГИУ с прошлого состава остались замдиректора департамента экономической стратегии и макроэкономического прогнозирования МЭРТ Иван Ливый, а также директор финансового департамента Минрегиона Анатолий Касияник.

ГИУ создано правительством Украины в октябре 2004 года. Основной вид деятельности – рефинансирование ипотечных кредиторов за счет средств, привлеченных от размещения ценных бумаг.

Чистая прибыль ГИУ в январе-сентябре 2016 года сократилась на 44,3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 19,959 млн грн, чистый доход вырос в три раза, до 367,521 млн грн.

По итогам 2015 года чистая прибыль ГИУ выросла на 33% от уровня предыдущего года – до 46,461 млн грн, чистый доход увеличился в 2,1 раза, до 412,856 млн грн.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей на 6 апреля 2017 года, собственником 100% в уставном капитале ГИУ являлся Кабинет министров Украины.

Зарегистрированный капитал ГИУ к концу первого квартала 2017 года составлял 755,66 млн грн.