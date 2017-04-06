Срок очередного пересмотра программы Украины зависит от прогресса властей в реформах – представитель МВФ

Срок четвертого пересмотра экономической программы Украины в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) зависит от прогресса властей страны в реформах, сообщил официальный представитель Фонда Джерри Райс.

"Как указанно в докладе МВФ, если все будет идти в соответствии с установленным планом, в текущем году может быть проведено еще три пересмотра. Все зависит от готовности властей выполнять обещанные в рамках программы реформы", - сказал он во время традиционного пресс-брифинга в Вашингтоне в четверг.

При этом Дж.Райс напомнил, что основными условиями очередного транша являются: широкомасштабная пенсионная реформа, прогресс в приватизации госпредприятий, реформа рынка земли, укрепление банковской системы для поддержки экономического восстановления, борьба с коррупцией.

Открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $16,75 млрд по текущему курсу) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд (около $1,6 млрд) и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 гг. до SDR0,44 млрд ($0,6 млрд).

Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования были возобновлены, однако МВФ решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года.

Согласно новому графику дальнейших пересмотров экономической программы Украины, утвержденному советом директоров вместе с четвертым траншем, к концу 2017 года запланированы три пересмотра: четвертый - в середине мая, пятый - в середине августа, шестой - в середине ноября.

В случае успешного выполнения властями установленных программой требований Украина по итогам четвертого пересмотра может привлечь $1,907 млрд, по итогам пятого - $1,28 млрд, по итогам шестого – $1,28 млрд. Всего около $4,46 млрд.

В 2018 году планируются остальные четыре пересмотра, по итогам которых Украина может привлечь около $955 млн. В целом - около $3,82 млрд.