Кувейт заинтересован в покупке электробусов львовской корпорации "Электрон"

Инвесторы из Кувейта намерены покупать электроавтобусы львовской корпорации "Электрон", сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации в четверг на своем сайте.

Соответствующие намерения были озвучены генеральным директором компании J&N General Trading&Contracting Co шейхом Джасемом ас-Сабаха в ходе встречи с председателем Львовской ОГА Олегом Синюткой и замминистра экономического развития и торговли Украины Михаилом Титарчуком в четверг во Львове.

"Электрон" имеет долгую и позитивную историю развития. И продукция, с которой он "выходит" на рынок, в том числе и электротранспорт, чрезвычайно конкурентна", - цитирует пресс-служба О.Синютку.

В свою очередь М.Титарчук пообещал инвестору поддержку в инвестировании в украинскую экономику, и особенно во Львовщину, как наиболее мощную область, и отметил, что сегодня возможности обеих стран не используются в полном объеме.

По словам шейха Джасема ас-Сабаха, приводимым в сообщении, его государство заинтересовано инвестировать в развитие оздоровительного туризма, а также использование минеральных вод Львовщины.

В числе других направлений, которые могут заинтересовать потенциального инвестора из Кувейта, О.Синютка предложил инвестировать в сельское хозяйство, развитие гостиничной и туристической инфраструктуры в горных регионах области.

"На Львовщине очень благоприятный инвестиционный климат и мы готовы представить вам наши предложения по тем отраслям, которые вас заинтересуют", - подчеркнул он.

По информации корпорации "Электрон", полностью низкопольный электробус "Электрон" модели Е19101, разработанный компанией в конце 2015 года, рассчитан для перевозку до 100 пассажиров. В качестве привода используется ведущий мост с встроенным тяговым электродвигателем мощностью 230 кВт.

Максимальная скорость электробуса - 70 км / ч, пробег без подзарядки батарей - более 200 км. Бортовой зарядное устройство обеспечивает зарядку батареи от сети 380 В.

Основные преимущества электробуса - полное отсутствие вредных выбросов в атмосферу, повышенный комфорт для пассажиров, низкие издержки эксплуатации, обслуживания и ремонта.

Электробус с прошлого года успешно эксплуатируется на маршрутах Львова, прошел более 20 тыс. км и перевез почти 250 тыс. пассажиров. Себестоимость одного км пробега -1,2 грн.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе корпорации, Львов купил электробус за 9 млн грн, при этом в целом затраты на его эксплуатацию почти в 10 раз ниже, чем автобусов с дизельным двигателем.

Электротранспорт (трамвайные вагоны, троллейбусы) в составе корпорации выпускает совместное украинско-немецкое СП "Электронтранс", созданное в 2011 году.