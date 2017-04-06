Самый большой в мире контейнеровоз прибыл в порт Тяньцзинь

Самый большой в мире контейнеровоз MOL Triumph прибыл в порт Тяньцзинь, совершив первый рейс в Китай после того, как он был построен и спущен на воду на верфи в южнокорейском Пусане.

Грузовместимость судна составляет 20 тыс. двадцатифутовых контейнеров (TEU).

Контейнеровоз будет эксплуатироваться на линии из Тяньцзиня в Европу. Этот маршрут запускает THE Alliance - альянс морских перевозчиков, начинающий свою работу в текущем месяце.

Длина MOL Triumph составляет почти 400 метров, ширина - 58 метров, высота - 71 метр. Площадь палубы превышает по размеру три футбольных поля, отмечает агентство "Синьхуа".

MOL Triumph станет одним из 11 судов, которые THE Alliance намерен использовать для осуществления грузовых перевозок на европейском направлении. Маршрут контейнеровоза начинается в Тяньцзине и через основные китайские приморские порты ведет в Сингапур, проходит через Суэцкий канал, следует в Саутгемптон (Великобритания), Гамбург (Германия), Роттердам (Нидерланды), Гавр (Франция) и Дубай (ОАЭ), охватывая Юго-Восточную Азию и Европу. Маршрут называют новым коридором на "морском Шелковом пути 21 века".

Ожидается, что открытие данного маршрута выведет порт Тяньцзинь на новый уровень в плане приема крупнейших контейнеровозов, способствуя закреплению за ним статуса одного из центров контейнерных перевозок севера Китая и даже всего мира.

THE Alliance является стратегическим партнером для порта Тяньцзинь. Помимо европейского направления альянс открыл линию морских контейнерных перевозок из этого китайского порта в США.

Участниками THE Alliance являются пять компаний: немецкая Hapag-LIoyd, японские Mitsui O.S.K. Lines, Kawasaki Kisen Kaisha и Nippon Yusen Kabushiki Kaisha, а также тайваньская Yang Ming Marine Transport.