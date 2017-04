Безос продает акции Amazon на $1 млрд в год для финансирования космической программы

Главный исполнительный директор и основатель интернет-магазина Amazon.com Джефф Безос продает акции компании примерно на $1 млрд в год для финансирования космической программы.

Как сообщил Дж.Безос, он намерен превратить свою аэрокосмическую компанию Blue Origin в коммерческую и туристическую.

По его словам, для разработки более крупной ракеты-носителя New Glenn, которая сможет поднимать на орбиту спутники и, в конечном итоге, людей, потребуется около $2,5 млрд, пишет The New York Times. Планируется, что она будет отправлена в полет до 2020 года, однако пассажиров на ней не будет еще долгие годы после этого.

Дж.Безос ранее неоднократно говорил о том, что не надо устанавливать какие-либо сроки для начала космических коммерческих или пассажирских полетов Blue Origin, и на этот раз он придерживался той же точки зрения. Он отказался говорить, когда будет проводиться следующий раунд тестовых полетов многоразовой суборбитальной ракеты New Shepard.

"Это ошибка - устанавливать дедлайн, когда мы говорим о летательных аппаратах, особенно о тех, на которые мы собираемся сажать людей, - заявил глава Amazon и Blue Origin. - Я по-прежнему думаю, что мы можем совершить коммерческий полет, который оплатят пассажиры, в 2018 году".

Он не уточнил, во сколько может обойтись такое путешествие. При этом он ожидает, что цены на билеты будут снижаться по мере того, как космические полеты станут более распространенным явлением.

В настоящее время Дж.Безосу принадлежит около 17% акций Amazon.

Курс ценных бумаг интернет-компании в ходе предварительных торгов в четверг увеличился на 0,4% - до $913.